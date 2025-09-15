Actualité
La Préfecture du Rhône @WilliamPham

Drôme : le projet "Climat Picodon" lauréat du plan agriculture climat

  • par La Rédaction

    • Dans le cadre du Plan Agriculture Climat Méditerranée, la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé le projet "Climat Picodon" comme lauréat de l’appel à projets "Structuration de filières".

    Lancé par le ministère de l’Agriculture en juillet 2024, le Plan Agriculture Climat Méditerranée vise à structurer des filières résilientes et durables, particulièrement dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche. Dans ce cadre, un appel à projets "Structuration de filières" a été organisé par FranceAgriMer en octobre 2024.

    Le comité de sélection réuni par la DRAAF a retenu le projet "Climat Picodon", porté par le Syndicat de l’AOP Picodon et un consortium associant l’Institut de l’Élevage, l’EPLEFPA Olivier de Serres, ADICE, la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche et l’atelier d’affinage Les Fromagers Fermiers du Peytot.

    Le projet prévoit trois axes principaux : proposer aux éleveurs des solutions pour sécuriser la production et l’approvisionnement en fourrage, explorer des ressources innovantes, notamment ligneuses, et adapter les fromageries aux nouvelles conditions climatiques, avec des installations économes en eau et énergie.

    Adossé au fonds pour la souveraineté et les transitions écologiques, ce programme vise à renforcer la résilience climatique, valoriser les productions locales et contribuer à la souveraineté alimentaire nationale.

    Faire défiler vers le haut