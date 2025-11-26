Le Top 250 des éditeurs français de logiciels français s'accompagne d'une étude de référence sur l'édition logicielle en France, véritable panorama de la filière.

Infologic, éditeur et intégrateur de solutions logicielles basé dans la Drôme, se hisse cette année à la 78e place du "Top 250 des éditeurs français de logiciels". Ce classement s’appuie sur des critères tels que la performance économique, les tendances d’innovation et les stratégies de financement, recueillies sur la base des données 2024, auprès de 284 éditeurs.

Il s'accompagne d'une étude de référence, menée tous les ans par Numeum, principale organisation du secteur numérique en France, et le cabinet EY, dresse un panorama complet du secteur, analyse ses dynamiques de croissance et valorise les entreprises les plus performantes.

Une meilleure position tous les ans

Ce classement n'est pas une première pour Infologic qui figurait déjà à la 74e place l'an dernier (sur 264 éditeurs) et à la 81e place en 2020 (sur 320). Mais cela n'enlève en rien la fierté de l'entreprise drômoise qui affirme que cette nouvelle position ne fait que confirmer son "engagement à proposer des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux enjeux de demain".

Une reconnaissance d'autant plus significative que, selon l'étude, la croissance globale du secteur atteint 7,4 %, stimulée notamment par l'intégration massive des IA génératives, désormais considérées comme l'une des trois priorités technologiques majeures pour les éditeurs français.

