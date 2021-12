Activités en montagne : avec Skimania Lyon, réservez l’expérience… mais aussi le bon sens ! 

CONTENU SPONSORISÉ

Depuis presque 30 ans, écologie et économie sont les maîtres mots de cette marque emblématique du groupe TMV et de l’enseigne TRAVEL MANIA, dont l’empathie qu’ont les Lyonnais à son égard ne fait que croître !

Née d’une passion commune réunissant les professionnels de la montagne et les fervents amateurs de glisse, les premières sorties ont vu le jour en 1992. Par sa facilité, son organisation et son accessibilité, le succès de cette formule fut immédiat !

Depuis, Skimania continue de proposer, aux Lyonnais, des journées packagées pour ne se préoccuper que d’une chose : le plaisir de la glisse ! Embarquez, depuis Lyon et alentour, à bord d’un car Skimania et laissez-vous conduire vers l’une de nos stations alpines partenaires !

L’Alpe d’Huez, Les 7 Laux, Courchevel… Skimania a sélectionné les meilleures stations de ski des Alpes du nord et du sud pour ravir les amateurs de sensations fortes, comme les familles !

En station, suivez les bons conseils de votre accompagnateur qui vous distribuera forfait et collation pour que vous passiez une belle journée, en toute sérénité !

Vous ne skiez pas ? Découvrez tout l’univers Skimania grâce à un panel d’autres activités gravitant autour de la montagne ! Des raquettes à la motoneige en passant par des repas en restaurant d’altitude, vivez pleinement l’expérience montagne !

Et pour en profiter encore plus, les journées Skimania se déclinent également en week-ends et courts séjours !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.skimania.com ou venez nous rendre visite à l’agence.

SAS TRAVEL MANIA – SKIMANIA - 17 quai Jean Moulin, 69002 LYON – Tél : 04 72 72 59 59 – contact@skimania.com – www.skimania.com

SKIMANIA RÉSIDENCE

Vivez l’expérience Résidence 2** ski au pied, à Courchevel La Tania

La résidence Skimania Grand Bois bénéficie d’une situation géographique idéale, en plein cœur de la station de Courchevel la Tania et à 100m des remontées mécaniques, offrant une prestation ski au pied.

La résidence comprend 44 appartements de 2 à 6 personnes, entièrement rénovés, équipés et meublés, dans une ambiance de montagne, cosy et lumineuse.

Loin de l’effervescence de Courchevel 1850, Courchevel La Tania, a une âme de village propice aux familles, entièrement piéton et connecté au domaine skiable de Courchevel, appartenant aux 3 Vallées. En week-end, court séjours ou semaine, il ne vous reste plus qu’à choisir la formule la plus adaptée à vos envies !

Tél : 06 46 47 39 04 / accueil@skimania-residence.com – www.skimania-residence.com

ALPE IS HERE

Cet hiver, retrouvez le plaisir de la glisse avec Skimania et partez à la découverte des plus belles stations de l’Isère au départ de Lyon

À la journée, en week-end ou en court séjour, à vous les paysages exceptionnels et les bienfaits de la montagne depuis les stations de l’Alpe d’Huez (accès possibles depuis Oz, Vaujany et Auris-en-Oisans), de Chamrousse et des 7 Laux. Entre des pistes cumulant plus de 2000 m de dénivelé sans reprendre de remontée (Alpe d’Huez Grand Domaine), un domaine skiable panoramique (Chamrousse) et un spot renommé pour les freeriders (Les 7 laux), chacun y trouvera son bonheur !