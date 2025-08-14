La circulation s'annonce très difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce week-end du 15 août.

La circulation s'annonce compliquée sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce week-end du 15 août. En cette deuxième semaine du mois, Bison Futé hisse le drapeau rouge dans les deux sens dès ce samedi. Même cas de figure pour dimanche où la circulation devrait être très difficile dans toute la région.

Un samedi rouge au national

"Vendredi 15 août, dans le sens des retours, le trafic sera difficile en Auvergne Rhône-Alpes, et plus précisément sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon ainsi que sur la route nationale RN205 pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie vers la France", indique Bison Futé.

Dès samedi, journée noire du week-end, la circulation deviendra très difficile : "En Auvergne-Rhône-Alpes, il sera difficile de circuler sur la RN85. Les routes seront en outre très empruntées depuis l’Île-de-France vers la Méditerranée (A7, A8 et A9), ainsi que depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée (A61)." Dans le sens des retours, Bison Futé hisse le drapeau rouge au niveau national.

Si le trafic sera un peu moins dense dimanche 17 août, le drapeau rouge reste hissé : "Dans le sens des départs, la circulation sera très difficile dans le Sud-Est du pays, et plus précisément en Auvergne-Rhône-Alpes", précise Bison Futé. Les encombrements concerneront les autoroutes A7, A8, A9 et A61. Dans le sens des retours : "Les encombrements les plus importants concerneront la façade méditerranéenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes (A6, A7, A8 et A9) où la circulation sera très difficile"

