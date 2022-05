Les Gones et la présidentielle

Le PS a voté jeudi soir tard un accord avec les Insoumis pour les élections législatives (12 et 19 juin 2022). A Villeurbanne, la candidate PS Cristina Martineau hésite à se ranger derrière le candidat LFI, Gabriel Amard, le gendre de Jean-Luc Mélenchon.

Lyon Cap' a consacré plusieurs articles à la situation à Villeurbanne en vue des élections législatives. Gabriel Amard va être le candidat de l'union de la gauche au 1er tour des législatives, le 12 juin prochain. Après l'accord entre le PS, le PC, EELV et les Insoumis.

Dans cet accord, la 6e circonscription du Rhône, celle de Villeurbanne, revient donc aux Insoumis. Et pas aux socialistes. Au grand dam du PS local.

"Pour Villeurbanne, le choix a été fait de confier la campagne législative à Gabriel Amard. Militant LFI et gendre de Jean-Luc Mélenchon, son atterrissage surprenant se résume en trois mots : népotisme, machisme, parachutage. Qui plus est, cette volonté verticale, presque monarchique, ne respecte ni les spécificités locales, ni le travail commun initié par la majorité municipale, animée par le maire socialiste Cédric Van Styvendael, depuis dix-huit mois", dénonçait mercredi 4 mai, la candidate PS à Villeurbanne, Cristina Martineau, adjointe à la ville de Villeurbanne en charge de la petite enfance et des séniors.

Ce vendredi matin, après la décision du conseil national du PS, Cristina Martineau hésite encore à maintenir sa candidature. D'après nos informations, elle se laisse trois jours pour prendre sa décision, le temps de consulter. Elle annoncera sa décision mardi 10 mai, en début d'après-midi.

Dans cette circonscription, Mélenchon est arrivé largement en tête au 1er tour de la présidentielle, avec 37,9%, devant Macron (25,8%) et Le Pen (11,7%).

