"Macron s’assoit sur le vote des Français" : les réactions à Lyon après la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre

Après la nomination d'un Premier ministre de droite, Michel Barnier, les élus locaux et députés lyonnais du nouveau front populaire s'insurgent.

Le président de la République Emmanuel Macron a nommé jeudi l'ex-ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme Premier ministre, a annoncé l'Elysée 60 jours après le second tour des élections législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité.

"Un véritable affront pour tous les électeurs qui se sont déplacés pour dire non à l’extrême droite"

Dans la foulée, et alors que la tradition républicaine veut que le chef de l'Etat nomme au poste de Premier ministre un membre de la principale force politique à l'Assemblée, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a vivement réagi : "Emmanuel Macron s’assoit sur le vote des français avec la nomination de Michel Barnier", juge-t-il. Et d'ajouter : "Par ce choix, Emmanuel Macron n'a qu'une ambition : Continuer sa politique libérale, avec la droite et la complicité du RN."

En effet, le parti d'extrême droite a annoncé par la voix de son président, Jordan Bardella qu'il ne censurera pas à priori un gouvernement dirigé par Michel Barnier mais qu'il "jugera sur pièces son discours de politique générale". David Kimelfeld, ex-président de la Métropole de Lyon et conseiller métropolitain d'opposition a ainsi dénoncé un "véritable affront pour tous les électeurs qui se sont déplacés pour dire non à l'extrême droite" rappelant que Les Républicains a été le seul parti à ne pas prendre part au front républicain.

"Le président espère poursuivre sa politique de casse sociale pourtant rejetée le 7 juillet"

La députée LFI de la 1ère circonscription du Rhône, Anaïs Belouassa Cherifi estime de son côté que "Macron souille la démocratie", et que "l'élections a été volée au peuple". "Tous dans la rue le 7 septembre", ajoute-t-elle. La députée écologiste de la 3e circonscription, Marie-Charlotte Garin juge que "Michel Barnier à Matignon, avec la bénédiction du RN, c'est une insulte au fonctionnement de nos institutions et aux résultats des urnes".

La députée PS de la 4e circonscription du Rhône, Sandrine Runel, a dénoncé "des combinaisons dangereuses grâce auxquelles le président espère poursuivre sa politique de casse sociale pourtant rejetée le 7 juillet".