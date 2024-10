Mardi 15 octobre, une proposition de résolution, visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants, à été déposée à l'Assemblée Nationale par la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin.

Mardi 15 octobre, la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, a déposée une proposition de résolution à l'Assemblée Nationale, visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Une proposition co-signée par plus de 150 autres députés, de tous les bords.

2043, c'est le nombre d'enfants restés sans solution d'hébergement à la suite de demande des familles au 115, le 19 août 2024, des chiffres "alarmants", selon la députée du Rhône. C'est suite à la non-tenue des engagements pris par les gouvernements successifs, visant à ne laisser aucun enfant à la rue, que la députée du Rhône a décidé de déposer cette proposition de résolution.

Un appel à une politique plus "ambitieuse et durable"

La députée dénonce dans celle-ci, une détérioration croissante des conditions d'accès et de maintien dans le logement, elle appelle à l'urgence de créer des places d'hébergements supplémentaires, et de dépasser la logique de court terme, en engageant "une politique ambitieuse et durable d’accès au logement."

Marie-Charlotte Garin, demande également à ce que les conditions d'accueil et d'accompagnement des enfants hébergés soient améliorées : "La précarité inhérente à l’absence de domicile engendre non seulement d’importantes répercussions sur le développement et la santé de l’enfant à court, moyen et long terme, mais affecte également l’ensemble des environnements dans lequel il évolue, et entrave l’effectivité de ses droits", rappelle-t-elle dans sa tribune.

A lire aussi :