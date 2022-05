Économie : à Lyon, le vélo tente de structurer sa filière

Face à la progression et à l’évolution des usages du vélo à Lyon, l’écosystème économique local cherche à se structurer pour répondre à l’explosion du marché. Quitte à s’allier à son adversaire dans la rue, l’automobile.

Vélo-cargo, triporteur, vélo à assistance électrique (VAE), la bicyclette sous toutes ses formes gagne sa place dans l’espace public lyonnais, encouragée par une pratique individuelle croissante et le développement de la cyclologistique.Porté par cet engouement, émerge depuis quelques années un écosystème vélo très riche dans le paysage économique local (et régional) : une myriade de TPE et start-up fleurissent, dédiées à la fabrication, l’assemblage, la location, la gestion de flottes, la maintenance, la réparation ou la vente. “Nous avons la chance d’avoir une chaîne de valeur très bien répartie, avec un échantillon de l’écosystème vélo français à l’échelle de la métropole lyonnaise”, remarque Vincent Monatte, directeur général de Vélogik, entreprise spécialisée dans la maintenance.À l’image de cette dernière, créée en 2008, certains acteurs ont surgi dès la fin des années 2000. Mais la plupart datent des cinq dernières années.“Nous avons réalisé une étude sur les industriels du vélo dans la région AuRA en 2020 : six mois plus tard, le nombre d’entreprises avait doublé”, constate Carine Duwat, responsable intelligence économique et territoriale chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.Jusqu’ici très éclaté, le secteur tente de se structurer : sous l’impulsion de deux entrepreneurs, Anne-Sophie Caistiker et Renaud Colin, un “cluster” baptisé MAD (Mobilité active et durable) est né en 2020. Avec l’objectif de “rassembler, fédérer et mettre en valeur les acteurs de la filière vélo dans la région”, explique Renaud Colin, fondateur d’Addbike, une entreprise qui assemble à Villeurbanne des solutions de vélos-cargos pour les familles et le transport de charges. Le réseau compte aujourd’hui une centaine de membres.