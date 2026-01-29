Parcs, baignade, rive droite... Le plan de Doucet et Bernard pour mieux Vivre à Lyon

Le maire de Lyon et le président de la Métropole ont présenté ce jeudi leur plan pour poursuivre la transformation de Lyon et son adaptation au réchauffement climatique.

La séance photo était longue, tant les deux candidats tenaient à afficher leur unité. Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet, et le président écologiste de la Métropole, Bruno Bernard ont présenté ce jeudi leur plan pour poursuivre la transformation de la ville engagée lors de leur premier mandat, et "améliorer le quotidien des Lyonnais". Pour cela, il faut selon eux "que les relations entre la Ville et la Métropole soient excellentes, c'est le cas depuis 2020. Nous avons fait des choix clairs, avec une vision partagée qui a permis de transformer Lyon et nous souhaitons poursuivre cette vision de façon claire, programmée et réaliste", a tenu à réaffirmer Bruno Bernard.

L'occasion pour lui de tacler le duo Jean-Michel Aulas-Véronique Sarselli, dont il juge les projets incohérents. "Ils nous annoncent une végétalisation de la place Bellecour à Lyon et dans le même temps un métro E entre Tassin et la place d'ici 2035. Je vais vous ressortir les photos d'archives des chantiers du métro", a-t-il lancé, prédisant une incompatibilité entre ces deux projets.

Cinq nouveaux parcs et le projet rive droite

Les écologistes proposent de leur côté la création de six nouveaux parcs à Lyon d'ici 2032. Le plus grand, d'une surface d'environ quatre hectares sera construit dans le quartier des États-Unis, au niveau de la place du 8-mai-1945. Les quatre autres seront situés à Gerland, à Confluence, à la Cité jardin, sur les hauteurs de Fourvière, tandis que le dernier est en fait lié au projet rive droite.

Les deux élus ont ainsi de nouveau défendu leur projet de requalification de la rive droite du Rhône, "travaillé depuis plusieurs années", a rappelé Bruno Bernard. "La concertation est faite, l'enquête publique aussi tout comme de nombreuses études notamment d'impact de circulation. C'est un projet qui va dans le sens de l'histoire", a-t-il poursuivi. Ils ambitionnent de réaliser les deux premières tranches d'ici 2030, avec la livraison des nouveaux espaces entre la passerelle du Collège et le pont Wilson à l'automne 2026.

Des sites de baignade fluviale

Grégory Doucet a par ailleurs confirmé son intention de créer un deuxième site de baignade fluviale, dans le Rhône cette fois. Le maire sortant a indiqué que des études étaient toujours en cours pour préciser les conditions de faisabilité du projet qui verrait le jour au niveau du parc des Berges dans le 7e arrondissement de Lyon. Un premier site de baignade a déjà été validé par le conseil municipal la semaine dernière. Trois bassins seront créés dans la darse de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, à horizon 2027 et pour un montant d'investissement de 1,5 million d'euros.

Un plan "d'embellissement des places de quartier"

Pour "redonner vie" aux places de quartier, les écologistes proposent également le lancement d'un plan d'embellissement de ces espaces publics. Ont été identifiées les places Croix-Paquet, Carnot, Bertone, Jean-Jaurès ou Port-Mouton notamment. Du côté de la place Bellecour et de sa très attendue végétalisation, Grégory Doucet a rappelé que le nord de cet espace emblématique serait végétalisé dès 2027. Une étude sur la relocalisation du marché de Noël, actuellement installé sur la place Carnot, sera également lancée.

Bruno Bernard l'avait annoncé lors de ses voeux à la presse, il portera, assure-t-il, une attention toute particulière à la gestion des travaux. L'écologiste sait que le sujet a crispé les Lyonnais et a d'ores et déjà annoncé qu'il nommerait un vice-président en charge de la gestion des travaux en cas de victoire le 22 mars. Les écologistes promettent ainsi "moins de nuisances pour les habitants", grâce à "une organisation, une coordination, une information renforcées et un meilleur accompagnement des chantiers".

Un plan d'investissement à 420 millions d'euros pour les quartiers populaires

Enfin, la tête de liste de la gauche sur Lyon-Nord, Sandrine Runel a présenté un plan d'investissement à 420 millions d'euros sur le prochain mandat pour les quartiers populaires. Destinés en priorité à La Duchère, la Cité Jardin, la Guillotière, Mermoz, Etats-Unis et Langlet-Santy, ces financements visent "à améliorer le cadre de vie", notamment par la "diversification de l'habitat, la mixité sociale et l'accès aux services du quotidien", a détaillé la députée socialiste.

Le plan prévoit la requalification et la construction de logements, le réaménagement d'espaces publics, la création de parcs, la modernisation des équipements du service public, ou encore le renforcement des moyens de médiation sociale notamment à la Guillotière.

