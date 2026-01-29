Actualité
Grégory Doucet veut proposer un site de baignade dans le Rhône.

Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale

  • par Nathan Chaize

    • Grégory Doucet promet de créer un site de baignade dans le Rhône en cas de victoire aux élections municipales des 15 et 22 mars à Lyon.

    Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet a confirmé ce jeudi son intention de créer un second site de baignade fluviale dans le Rhône en cas de réélection le 22 mars. L'élu écologiste propose de créer ce site au niveau du parc des Berges dans le 7e arrondissement de Lyon, là où une expérimentation a été réalisée cet été.

    Pour rappel, le conseil municipal de Lyon a déjà acté la création d'un premier site de baignade dans la Saône au niveau de la darse de Confluence. L'aménagement sera composé de trois bassins dans un périmètre d'environ 1 500 m2. Deux seront à usage récréatif et un plus grand sera dédié aux sportifs. Le coût de l'opération est estimé à 1,5 million d'euros et l'aménagement sera ouvert au public en 2027.

    Des études sont toujours en cours pour pour préciser les modalités de ce nouveau site de baignade pour le 7e arrondissement.

