Municipales 2026 : suivez en direct la soirée électorale à Lyon et dans la métropole

Le premier tour des élections municipales et métropolitaines de Lyon se tient ce dimanche 15 mars 2026. La rédaction de Lyon Capitale se mobilise pour vous faire vivre en direct la soirée électorale avec tous nos journalistes. Résultats, coulisses, réactions... suivez le déroulement du scrutin à Lyon et dans la Métropole de Lyon.

Après quatre mois de campagne électorale intense, que ce soit à Lyon, à la Métropole de Lyon où dans les différentes villes de la région lyonnaise, c'est le grand jour pour les candidats et les habitants. Ce dimanche 15 mars, les électeurs sont appelés à voter pour le premier tour des municipales 2026. Si dans certaines villes une seule liste se présente face aux administrés, à Lyon notamment, le suspense est de mise. Qui du maire sortant Grégory Doucet, ou du favori des sondages Jean-Michel Aulas, arrivera en tête au soir du premier tour ?

A l'occasion du premier tour des municipales, toute la rédaction de Lyon Capitale se mobilise pour vous faire vivre cette soirée électorale au plus près des principaux acteurs. Enjeux dans les villes et à la Métropole de Lyon, réactions en direct, coulisses depuis les QG des candidats et depuis la préfecture, résultats dans toutes les villes de la Métropole... Suivez, en direct cette soirée sur LyonCapitale.fr. Toutes les dernières infos à retrouver ci-dessous.

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