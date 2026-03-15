Actualité

Municipales 2026 : suivez en direct la soirée électorale à Lyon et dans la métropole

  • par Vincent Guiraud avec toute la Rédaction

    • Le premier tour des élections municipales et métropolitaines de Lyon se tient ce dimanche 15 mars 2026. La rédaction de Lyon Capitale se mobilise pour vous faire vivre en direct la soirée électorale avec tous nos journalistes. Résultats, coulisses, réactions... suivez le déroulement du scrutin à Lyon et dans la Métropole de Lyon.

    Après quatre mois de campagne électorale intense, que ce soit à Lyon, à la Métropole de Lyon où dans les différentes villes de la région lyonnaise, c'est le grand jour pour les candidats et les habitants. Ce dimanche 15 mars, les électeurs sont appelés à voter pour le premier tour des municipales 2026. Si dans certaines villes une seule liste se présente face aux administrés, à Lyon notamment, le suspense est de mise. Qui du maire sortant Grégory Doucet, ou du favori des sondages Jean-Michel Aulas, arrivera en tête au soir du premier tour ?

    A l'occasion du premier tour des municipales, toute la rédaction de Lyon Capitale se mobilise pour vous faire vivre cette soirée électorale au plus près des principaux acteurs. Enjeux dans les villes et à la Métropole de Lyon, réactions en direct, coulisses depuis les QG des candidats et depuis la préfecture, résultats dans toutes les villes de la Métropole... Suivez, en direct cette soirée sur LyonCapitale.fr. Toutes les dernières infos à retrouver ci-dessous.

    A lire aussi :

    Si vous ne parvenez pas à ouvrir notre Live, vous pouvez le consulter ici : notre direct

    à lire également
    Municipales 2026 : les chiffres de la participation à 17h dans le Rhône et la région

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : suivez en direct la soirée électorale à Lyon et dans la métropole 18:27
    Municipales 2026 : les chiffres de la participation à 17h dans le Rhône et la région 17:07
    A47 fermée, intervention des pompiers : que s'est-il passé à Givors ? 16:12
    Municipales 2026 : les estimations à Lyon à 14h 15:23
    Lyon : plus de 10.000 manifestants réunis pour la marche contre le fascisme et le racisme 15:02
    d'heure en heure
    Théâtre : Zaï Zaï Zaï Zaï, un road-movie paranoïaque et palpitant au Sémaphore  14:13
    Municipales 2026 : le taux de participation à 12h dans le Rhône et la région 12:29
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce dimanche 11:52
    Littérature et musique : "Le Roman de Murat", le Moujik et son fils 11:05
    Municipales 2026 : le taux de participation à 10h à Lyon 10:46
    Vent, neige et avalanches : les vigilances météo activées en Auvergne-Rhône-Alpes 10:32
    Municipales, métropolitaines : le mode d’emploi d’un triple scrutin historique 10:29
    "Difficile de se repérer", "limpide"... Les ressentis des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote 09:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut