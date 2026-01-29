Actualité
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

"Pas vécu la même scène" : Grégory Doucet se défend d'avoir été "menaçant" avec le patron du Medef

  • par Nathan Chaize

    • Le maire de Lyon a été interrogé ce jeudi sur les déclarations du patron du Medef qui lui a prêté un comportement "presque menaçant" lors d'une rencontre en 2020.

    À gauche, on voit dans ces déclarations la main de Jean-Michel Aulas. Lors d'un évènement de débats organisé par Gabriel Attal mardi soir, le président du Medef, Patrick Martin a dit avoir gardé un mauvais souvenir de son unique rencontre avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. Le représentant des patrons a assuré que l'écologiste lui a "fait un cours".

    "(Patrick Martin) est même reparti avec la chemise déchirée !"

    "Il n'écoute absolument pas ce que je pouvais lui dire car il savait lui", lance à la tribune Patrick Martin, qui assurait à Grégory Doucet que "la pédagogie est plus efficace que la contrainte" pour faire changer les comportements notamment en matière d'écologie. "Il était charmant jusque là. Il est devenu presque menaçant", lance alors le patron du Medef qui évoque le "regard mauvais" de Grégory Doucet qui l'aurait tutoyé et lui aurait touché le torse.

    Une déclaration qui a été reprise très rapidement ce mercredi par Jean-Michel Aulas et l'ensemble de ses soutiens qui l'ont partagé. Interrogé ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse, Grégory Doucet n'a pas manqué de relevé que cette anecdote avait été racontée "lors d'une rencontre organisée par Gabriel Attal, lui même soutien de Jean-Michel Aulas".

    "Nous n'avons pas vécu la même scène", s'est défendu le maire de Lyon, notant que "tout cela sort de manière assez opportune". "On peut s'en étonner, ou pas", a-t-il conclu. "C'est un scoop que le Medef soutienne la droite et les macronistes", a réagi le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Et de blaguer : "(Patrick Martin) est même reparti avec la chemise déchirée !"

    à lire également
    Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale 12:40
    "Pas vécu la même scène" : Grégory Doucet se défend d'avoir été "menaçant" avec le patron du Medef 12:05
    Archéologie Lyon
    Restauration du patrimoine lyonnais : des fouilles archéologiques à l'amphithéâtre des Trois Gaules 11:36
    Adolescente torturée à Oullins : quatre suspects mineurs placés en détention provisoire 11:05
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales Lyon 2026 : dans une tribune, Grégory Doucet dénonce les mesures "infinançables" d'Aulas 10:50
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon 8e : un bureau de tabac braqué par deux hommes, les suspects en fuite 10:10
    Téléphones interdit dans les lycées : la Région lance une expérimentation dès 2026 09:22
    33 Maisons France Santé labellisées pour renforcer l’accès aux soins dans le Rhône 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 08:22
    JO 2030 : feu vert pour les coûts des infrastructures 07:59
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:38
    Lyon soleil
    Le soleil de retour à Lyon ce jeudi, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    Audrey Henocque
    Audrey Henocque : "la bibliothèque de la Part-Dieu nécessite une rénovation de fond" 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut