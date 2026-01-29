"Pas vécu la même scène" : Grégory Doucet se défend d'avoir été "menaçant" avec le patron du Medef

Le maire de Lyon a été interrogé ce jeudi sur les déclarations du patron du Medef qui lui a prêté un comportement "presque menaçant" lors d'une rencontre en 2020.

À gauche, on voit dans ces déclarations la main de Jean-Michel Aulas. Lors d'un évènement de débats organisé par Gabriel Attal mardi soir, le président du Medef, Patrick Martin a dit avoir gardé un mauvais souvenir de son unique rencontre avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. Le représentant des patrons a assuré que l'écologiste lui a "fait un cours".

"(Patrick Martin) est même reparti avec la chemise déchirée !"

"Il n'écoute absolument pas ce que je pouvais lui dire car il savait lui", lance à la tribune Patrick Martin, qui assurait à Grégory Doucet que "la pédagogie est plus efficace que la contrainte" pour faire changer les comportements notamment en matière d'écologie. "Il était charmant jusque là. Il est devenu presque menaçant", lance alors le patron du Medef qui évoque le "regard mauvais" de Grégory Doucet qui l'aurait tutoyé et lui aurait touché le torse.

Une déclaration qui a été reprise très rapidement ce mercredi par Jean-Michel Aulas et l'ensemble de ses soutiens qui l'ont partagé. Interrogé ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse, Grégory Doucet n'a pas manqué de relevé que cette anecdote avait été racontée "lors d'une rencontre organisée par Gabriel Attal, lui même soutien de Jean-Michel Aulas".

"Nous n'avons pas vécu la même scène", s'est défendu le maire de Lyon, notant que "tout cela sort de manière assez opportune". "On peut s'en étonner, ou pas", a-t-il conclu. "C'est un scoop que le Medef soutienne la droite et les macronistes", a réagi le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Et de blaguer : "(Patrick Martin) est même reparti avec la chemise déchirée !"