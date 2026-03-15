Élections 2026
(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : les chiffres de la participation à 17h dans le Rhône et la région

  • par Louise Ginies

    • Dans le Rhône, le taux de participation grimpe à 48,27% à 17h, soit 13 points au dessus du taux de 2020 à la même heure.

    Les derniers chiffres de la participation aux élections municipales dans le Rhône viennent de tomber. À 17h, 48,27% des électeurs inscrits sur les listes du Rhône ont voté, ce dimanche 15 mars. Un chiffre en forte hausse par rapport aux élections municipales de 2020, où la participation avait atteint 35,37% à cette heure-ci au premier tour. Il n'atteint toutefois pas le score de 2014 où il avait atteint 53,65% à 17h.

    Lire aussi : Municipales à Lyon : le jour J

    Des chiffres en forte hausse à Lyon

    À Lyon, les dernières estimations de la ville de Lyon partagées à 16h donnent une participation de 47,37% des électeurs pour les municipales, contre 31,18% en 2020. Pour le vote d'arrondissement, la participation grimpe jusqu'à 47,53%. Et pour la Métropole, le taux de participation s'élève à 45,41% contre 30,50% en 2020.

    Et dans la région ? Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de participation à 17h est de 52,47%. Dans la Loire, il est à 45,90%, contre 31,14% en 2020. En Haute-Savoie, il culmine à 57,29%, contre 33,22% en 2020. Dans le département de l’Ain, à 17 heures, le taux de participation aux élections municipales 2026 au premier tour est estimé à 47,22%. Lors du premier tour de 2020, le taux de participation à la même heure était de 40,87 %.

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