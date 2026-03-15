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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : le taux de participation à 12h

  • par Louise Ginies

    • Dans le Rhône, le taux de participation grimpe à 17,62% à midi, soit un point au dessus du taux de 2020 à la même heure.

    Les chiffres officiels de la participation à 12h sont tombés. Au niveau national, le ministère de l'Intérieur indique qu'à midi, ce dimanche 15 mars, 19,37% des électeurs inscrits ont déjà voté. Un chiffre en très légère hausse par rapport aux élections municipales de 2020, où la participation avait atteint 18,38% à cette heure-ci au premier tour.

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    Dans le Rhône, le taux de participation est à 17,62% à midi. Une participation encore timide, mais supérieure à celle de 2020. En 2020, à la même heure, il était de 16,60%. En 2014, à la même heure, il était de 25,52%.

    À Lyon, pour les bureaux de vote situés dans les mairies d'arrondissement, on enregistre : 23,26% de participation pour les Municipales, soit 5,62 points de plus qu'en 2020, 22,77% pour les Métropolitaines contre 17,35% en 2020 et 23,20% pour les élections d'arrondissement.

    Et dans le reste de la région ? Dans la Loire, le taux est à 19,86%. Dans la Drôme, il culmine à 20,12%. Dans l'Ain, il est encore supérieur à 22,40%. Enfin, en Haute-Savoie, il est à 25,13% contre 15,41% il y a six ans.

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