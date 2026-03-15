Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce dimanche

Pas beaucoup de changement dans le ciel lyonnais : comme ce samedi, la qualité de l'air restera moyenne à Lyon ce dimanche 15 mars 2026.

Les jours se suivent et se ressemblent dans l'air lyonnais. Ce dimanche 15 mars, la qualité de l'air à Lyon sera, comme la veille et les jours précédents, moyenne et ce malgré un léger renforcement du vent, indique , l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Lire aussi : La météo a-t-elle une influence sur l'abstention ?

Dans le détail, les niveaux de particules fines PM2.5 et PM10 ainsi que ceux de dioxyde de soufre sont bons, mais ce sont les niveaux de dioxyde d'azote et d'ozone qui font baisser la moyenne.