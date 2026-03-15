A47 fermée, intervention des pompiers : que s'est-il passé à Givors ?

Une fuite de gaz aux abords de l'A47 au niveau de Givors a causé la fermeture de l'autoroute dans les deux sens de circulation ce samedi 14 mars.

Plus de six heures de fermeture sur l'A47 ce samedi soir. Il était environ 17 heures lorsque les sapeurs-pompiers ont été appelés pour intervenir à Givors, sur une voie longeant l'autoroute, pour des odeurs suspectes, rapportent nos confrères du Progrès. Par précaution, l'A74 a été fermée dans les deux sens de circulation pendant plusieurs heures, ainsi que la bretelle de l'A46 pour rejoindre l'A47 au niveau du noeud de Ternay, engendrant de grosses complications dans la zone.

Fuite de gaz à Givors : pas de danger pour la population

Au total, une quarantaine de pompiers et des techniciens de GRDF ont ainsi été mobilisés en raison d'une fuite de gaz dans un bâtiment désaffecté. "Il n’y a pas de risques pour les personnes autour, pas de danger pour la population", ont rassuré les services de l’État, invitant toutefois les habitants des alentours à ne pas sortir de chez eux.

⚠️ Événement en cours à Givors lié à une fuite de gaz

🚫 Fermeture de l’autoroute A47 Lyon/St Étienne dans les 2 sens et interruption de la ligne SNCF Lyon/St Étienne pic.twitter.com/N3cEsmWKiJ — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 14, 2026

Passant par là, la ligne SNCF entre Lyon et Saint-Étienne a également été coupée, jusque vers 22 heures et l'A47 a finalement rouvert vers 23h20. Une fois la fuite maîtrisée, une opération de ventilation s'est poursuivie pendant la nuit pour sécuriser la zone.