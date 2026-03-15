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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : les résultats à Fleurieu-sur-Saône pour le premier tour, Chassing réélu sans surprise

  • par Guillaume Lamy

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Fleurieu-sur-Saône.

    Sans surprise, Nicolas Chassing a été réélu à 53, 09 % dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat n'avait pas d'adversaire dans cette commune du nord de Lyon.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 132
    Taux d'absentions : 41, 34 %
    Votes blancs ou nuls : 5, 72 % de votes blancs et 3, 77% de votes nuls

    Nom de la listeNuance politiqueTête de listeNombre de voix
    Esprit Fleurieu/Nicolas Chassing601

    Lire aussi : Élection municipale : les résultats à Fleurieu-sur-Saône, Gérard Berrucaz élu au premier tour

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