Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Fleurieu-sur-Saône.
Sans surprise, Nicolas Chassing a été réélu à 53, 09 % dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat n'avait pas d'adversaire dans cette commune du nord de Lyon.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 132
Taux d'absentions : 41, 34 %
Votes blancs ou nuls : 5, 72 % de votes blancs et 3, 77% de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nombre de voix
|Esprit Fleurieu
|/
|Nicolas Chassing
|601
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