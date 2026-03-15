Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Fleurieu-sur-Saône.

Sans surprise, Nicolas Chassing a été réélu à 53, 09 % dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat n'avait pas d'adversaire dans cette commune du nord de Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 132

Taux d'absentions : 41, 34 %

Votes blancs ou nuls : 5, 72 % de votes blancs et 3, 77% de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Nombre de voix Esprit Fleurieu / Nicolas Chassing 601

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