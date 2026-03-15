Élections 2026
(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Municipales 2026 : le taux de participation à 10h

  • par Louise Ginies

    • La mairie de Lyon a partagé une première estimation partielle du taux de participation aux élections municipales, ce dimanche 15 mars.

    Le taux de participation aux élections municipales à Lyon est en légère amélioration à 10h par rapport à celles de 2020. En ce milieu de matinée électorale, la mairie a partagé les premières estimations partielles du taux de participation à 10h sur les bulletins de vote situés en mairie d'arrondissement.

    Lire aussi : Municipales à Lyon : le jour J

    Pour les municipales, le taux de participation à 10h est à 7,80%, contre 7,20% pour les municipales de 2020. À titre de comparaison, ce taux avait atteint 10,75% pour les législatives de 2024 et 7,11% pour les élections européennes de la même année.

    Pour le vote du maire d'arrondissement, le taux de participation atteint 8,05% et 7,66% pour celui des conseillers de la Métropole, contre 7,23% en 2020.

    à lire également
    Municipales, métropolitaines : le mode d’emploi d’un triple scrutin historique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : le taux de participation à 10h 10:46
    Vent, neige et avalanches : les vigilances météo activées en Auvergne-Rhône-Alpes 10:32
    Municipales, métropolitaines : le mode d’emploi d’un triple scrutin historique 10:29
    "Difficile de se repérer", "limpide"... Les ressentis des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote 09:51
    Municipales à Lyon : le jour J 09:22
    d'heure en heure
    météo lyon ciel bleu hiver
    La météo a-t-elle une influence sur l'abstention ? 09:06
    Affiche du film Un ours dans le Jura.
    Cinéma : Franck Dubosc reçoit le prix Jacques-Deray à l'Institut Lumière 14/03/26
    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    Tensions entre ultradroite et ultragauche à Lyon : réunion de crise à la préfecture 14/03/26
    Sathonay-Camp : après des violences lors d'un match de foot, un arrêté interdit l'usage du stade municipal 14/03/26
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Villefranche : alcoolisée, elle frappe son amie à coup de béquille 14/03/26
    Rhône : le local de l'Union départementale Solidaires 69 de nouveau attaqué 14/03/26
    Trois enveloppes, trois urnes : comment voter demain à Lyon ? 14/03/26
    PAF Police aux frontières
    Policier blessé à Rillieux : la Préfète exprime son soutien 14/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut