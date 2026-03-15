Municipales 2026 : le taux de participation à 10h

La mairie de Lyon a partagé une première estimation partielle du taux de participation aux élections municipales, ce dimanche 15 mars.

Le taux de participation aux élections municipales à Lyon est en légère amélioration à 10h par rapport à celles de 2020. En ce milieu de matinée électorale, la mairie a partagé les premières estimations partielles du taux de participation à 10h sur les bulletins de vote situés en mairie d'arrondissement.

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Pour les municipales, le taux de participation à 10h est à 7,80%, contre 7,20% pour les municipales de 2020. À titre de comparaison, ce taux avait atteint 10,75% pour les législatives de 2024 et 7,11% pour les élections européennes de la même année.

Pour le vote du maire d'arrondissement, le taux de participation atteint 8,05% et 7,66% pour celui des conseillers de la Métropole, contre 7,23% en 2020.