Le projet de végétalisation de la partie nord de la place Bellecour à Lyon, voté ce jeudi 22 janvier en conseil municipal.

Le Conseil municipal de Lyon a validé ce jeudi le lancement d’un projet de végétalisation de l'allée nord de la place Bellecour. Une opération transitoire, pensée pour améliorer le confort et lutter contre la chaleur, en attendant une transformation globale du site.

Ça a longtemps été l'un des sujets qui a cristallisé les critiques autour du premier mandat de Grégory Doucet à l'Hôtel de ville de Lyon. Dernièrement, en pleine campagne électorale, Jean-Michel Aulas, principal adversaire du maire sortant, en a même fait l'une de ses propositions phares de campagne : la végétalisation de la place Bellecour. Ce jeudi 22 janvier, la Ville de Lyon a voté en conseil municipal la végétalisation de l'allée nord de la place emblématique.

Dans un communiqué envoyé à la presse dans la soirée, la municipalité dévoile les détails du projet ainsi que deux visuels. "Un projet qui s’inscrit dans la continuité des premiers aménagements réalisés dans le cadre du premier budget participatif" explique la Ville dans son communiqué, en référence à l'œuvre Tissage urbain installée depuis l'été dernier à Lyon et critiquée régulièrement depuis par les opposants à Grégory Doucet.

"L'aménagement actuel ne répond toutefois pas pleinement aux attentes"

Si la Ville reconnaît que "l’aménagement actuel ne répond toutefois pas pleinement aux attentes exprimées en matière de confort d’usage, de fraîcheur et de présence du végétal", elle prévoit dans le futur "un projet global de transformation à l'échelle de l'ensemble de la place." En attendant, la partie nord de la place, sur un linéaire d'environ 230 mètres, soit une superficie de près de 3500m2, et qui accueille déjà 42 chênes, va être retravaillée. Les pieds d'arbres seront renaturés par la reconstitution de fosses de pleine terre continues et des strates végétales basses et arbustives seront installées.

"L’objectif est notamment de faire écho aux aménagements réalisés au sud de la place afin de conserver une cohérence dans le traitement patrimonial" détaille la Ville. Des assises seront proposées dans un projet visant à "favoriser la promenade piétonne" au milieu du double alignement d'arbres.

Si le projet initial d'une vaste végétalisation de la place avait un temps été retardé par la topographie de la place qui accueille un parking souterrain et le métro juste en dessous, les services de la Ville expliquent que "les études préalables ont confirmé la faisabilité de cette intervention". "Les services de l’État compétents au titre du site classé ont exprimé un accord de principe sur une végétalisation limitée au mail nord" complète la Ville.

Pour mener à bien ce projet, la maîtrise d'ouvrage sera transférée de la Métropole de Lyon à la Ville de Lyon. Un projet d'un budget estimé à 1,3 million d'euros, qui comprend les études et les travaux. Ces derniers devraient débuter au quatrième trimestre 2026.