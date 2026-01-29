Albigny-sur-Saône : le futur collège Marie Marvingt sort de terre

La première pierre du collège Marie Marvingt a été posée mercredi 28 janvier à Albigny-sur-Saône. Ce nouvel établissement, qui ouvrira à la rentrée 2027, doit répondre à la forte croissance démographique du Val de Saône.

La construction du collège Marie Marvingt a officiellement débuté au deuxième trimestre 2025. Implanté à Albigny-sur-Saône, il accueillera à terme plus de 700 élèves, dont des classes ULIS, dans un bâtiment de 7 000 m² comprenant 32 salles de classe, un centre de documentation, des espaces de vie scolaire, un restaurant avec cuisine sur place ainsi que des équipements sportifs intérieurs et extérieurs.

Le projet, qui coutera au total 37 millions d'euros, vise à renforcer l’offre éducative du territoire et à rééquilibrer les effectifs des collèges voisins. L’établissement veut également se distinguer par ses ambitions environnementales. Chauffé par géothermie et largement construit en bois, il vise la certification Haute Qualité Environnementale. Situé en zone inondable, le bâtiment intégrera également des dispositifs de résilience, notamment une gestion optimisée des eaux pluviales et une végétalisation renforcée.

Conçu par l’Atelier Métis Architectes, le collège portera le nom de Marie Marvingt, pionnière de l’aviation sanitaire et figure du sport féminin au début du XXe siècle.