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Vent, neige et avalanches : les vigilances météo activées en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Louise Ginies

    • Plusieurs vigilances jaunes météo sont activées ce dimanche 15 mars sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Neige-verglas, avalanches, vent... À quelles vigilances météo s'attendre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 15 mars ? Jusqu'à 20 heures, les départements de la Drôme et de l'Ardèche seront concernés par une alerte aux vents violents, avec des rafales pouvant souffler jusqu'à 130km/h.

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    Du côté des Alpes, les trois départements de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont encore concernés par une alerte aux avalanches, avec un niveau de risque à 3/5 dans l'ensemble des Alpes du Nord, sauf dans le massif de Belledonne et en Haute-Maurienne où le risque est augmenté à 4/5, indique Météo France. En Savoie, le risque est accru avec une vigilance jaune "neige-verglas", qui durera jusqu'à a moins ce soir minuit : jusqu'à 40 cm de neige lourde sont attendus localement dans le week-end.

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    illustration pluie / Photo: Pixabay
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