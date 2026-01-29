Actualité

Lyon : une canalisation rompt sur le cour Gambetta, quatre immeubles privés d'eau

  • par Loane Carpano

    • Ce jeudi 29 janvier une canalisation d'eau s'est rompue au croisement du cours Gambetta et de la Rue Vendôme à Lyon. Quatre immeubles sont privés d'eau.

    Ce jeudi 29 janvier, aux alentours de 14 h, une canalisation d'eau s'est rompue au croisement du cours Gambetta et de la Rue Vendôme. La Métropole de Lyon indique que les équipes de la régie publique Eau du Grand Lyon, se sont rapidement rendues sur site pour évaluer les dégâts et sécuriser la zone.

    En conséquence de cet incident, l'eau est actuellement coupée pour quatre immeubles du secteur. Si l'intervention est toujours en cours, les premiers constats sur place ne permettent pas de connaître l'origine de la rupture.

    Si la coupure d'eau se prolonge, la collectivité indique que les équipes de la régie pourraient livrer des bouteilles d'eau aux habitants en fin de journée.

