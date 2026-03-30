Politique
Portrait de Nathalie Frier – GRAND COEUR LYONNAIS – circonscription Portes du Sud. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Nathalie Frier, 22e présidente de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Nathalie Frier est en charge de la petite enfance, protection de l'enfance,de la lutte contre les violences intrafamiliales et de l'accompagnement des familles.

    Nathalie Frier est l'ancienne maire divers droite de Saint-Fons, commune ouvrière de la rive gauche du Rhône. Elle a conduit la liste Grand Cœur lyonnais sur la circonscription des Portes du Sud lors des métropolitaines de 2026.

    Connue pour son pragmatisme et sa proximité avec les habitants, elle a géré une ville marquée par les enjeux industriels et sociaux. Sa délégation à la petite enfance et à la protection de l'enfance lui permet de porter un regard de terrain sur les politiques sociales de la Métropole.

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