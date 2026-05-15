Lyon : il mise 2 euros au Quinté+ et empoche plus de 165 000 euros, un record cette année 

Un joueur a remporté 165 366 euros dimanche 10 mai en pariant au Quinté+ dans un PMU du 8e arrondissement de Lyon.

Le plus gros gain de l’année au Quinté+ a été remporté à Lyon. Un joueur qui avait misé 2 euros au tabac-presse Le Toscan, dans le 8e arrondissement, a remporté 165 366 euros le dimanche 10 mai, rapportent nos confrères d’actuLyon.

Un record depuis 2024 dans le Rhône, le dernier gros gain remontant à 2025 d’une valeur de 156 927 euros. Pour l’heure, impossible de connaître le profil de l’heureux gagnant.