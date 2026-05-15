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Illsutration bureau de tabac PMU. (Photo Corinne Simon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Lyon : il mise 2 euros au Quinté+ et empoche plus de 165 000 euros, un record cette année 

  • par LR

    • Un joueur a remporté 165 366 euros dimanche 10 mai en pariant au Quinté+ dans un PMU du 8e arrondissement de Lyon. 

    Le plus gros gain de l’année au Quinté+ a été remporté à Lyon. Un joueur qui avait misé 2 euros au tabac-presse Le Toscan, dans le 8e arrondissement, a remporté 165 366 euros le dimanche 10 mai, rapportent nos confrères d’actuLyon

    Un record depuis 2024 dans le Rhône, le dernier gros gain remontant à 2025 d’une valeur de 156 927 euros. Pour l’heure, impossible de connaître le profil de l’heureux gagnant. 

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