Emmanuel Hamelin est l'Enseignement supérieur, formation et filières d'excellence

Emmanuel Hamelin est un ancien député UMP du Rhône (2002-2007), figure historique de la droite lyonnaise, aujourd'hui délégué d'Horizons pour le Rhône. Rompu aux arcanes de la politique nationale, il apporte une expérience précieuse à l'exécutif métropolitain.

Sa délégation à l'enseignement supérieur et aux filières d'excellence est stratégique pour une métropole qui accueille plusieurs grandes écoles et universités, dans un contexte de compétition nationale et internationale pour attirer les talents.