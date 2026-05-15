Originaire du Beaujolais, Louis Calais remporte la 2e édition de l'Ultra Terrestre

Le coureur français Louis Calais, originaire du Beaujolais, a remporté en 37 heures et 38 minutes l'Ultra Terrestre. Il s'agissait de sa première participation à cette course de 224 km.

Louis Calais, 31 ans, vient de remporter la 2e édition de l'Ultra Terrestre, la course maxi-format de l'Ultra Trail des Géants, organisée à La Réunion cette semaine. Pour sa première participation, le coureur originaire du Beaujolais est venu à bout des 224 km en 37 heures, 38 minutes et 50 secondes.

La course avait débuté jeudi 14 mai à 6 heures depuis Basse-Vallée à Saint-Philippe et s'est achevée pour Louis Calais ce vendredi au stade de la Redoute à Saint-Denis à 19 h 38, heure locale.

Louis Calais est un traileur de longue date. Il a notamment participé à la SwissPeaks (367km) en 2023, où il est arrivé premier, mais aussi au Tor des Géants en Italie (330km) en 2024. La même année, il avait également remporté l'UT4M Xtrem - Ultra Tour des 4 Massifs (160km).