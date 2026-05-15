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Fleury Di Nallo, légende de l’Olympique Lyonnais, est décédé ce mercredi 13 mai 2026. (Photo by AFP)

Lyon : les obsèques de Fleury Di Nallo se dérouleront mercredi 20 mai

  • par C.M.

    • Les obsèques de Fleury Di Nallo, disparu le 13 mai à l’âge de 83 ans, auront lieu le 20 mai dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Le meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique lyonnais s’en est allé le 13 mai dernier à l’âge de 83 ans. Ses obsèques se dérouleront mercredi 20 mai, à 12 h 30, au sein de l’église Saint-Antoine de Lyon, dans le 7e arrondissement, ont appris nos confrères du Progrès.

    Un dernier au revoir sera rendu à Fleury Di Nallo dans le quartier, là où le petit Prince de Gerland a grandi et a commencé à jouer au football.

    L’Olympique lyonnais lui rendra également hommage dimanche soir lors du match OL - Lens. Les spectateurs seront notamment invités à allumer leur téléphone à la 10e minute, numéro de l’ancien joueur.

    Lire aussi : Fleury Di Nallo, le petit prince de Gerland s'en est allé

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