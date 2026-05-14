Réouverture du Chemin Neuf aux voitures à Lyon : une mesure qui "nuit à la sécurité des cyclistes et des piétons"

L’association la Ville à Vélo salue les aménagements promis par la Métropole de Lyon pour sécuriser la montée du Chemin Neuf, mais s’inquiète de sa réouverture aux voitures.

Au centre de l’attention ces derniers jours après l’accident d’une jeune fille à vélo, la montée du Chemin Neuf devrait encore occuper les débats ces prochaines semaines. Hier, mercredi 13 mai, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a présenté une série d’aménagements qui seront bientôt mis en place sur cette voirie, réservée aux vélos (hors ayants droit) depuis août 2024, reliant le 5e arrondissement au Vieux Lyon, avant une possible réouverture de l’axe aux voitures.

Ces derniers comprendront des panneaux signalant aux cyclistes que la pente est dangereuse – un premier panneau a déjà été apposé provisoirement en haut de la montée du Chemin Neuf -, l’installation sur la chaussée de bandes rugueuses censées faire ralentir les cyclistes ou encore d’un radar pédagogique qui "signalera dès que les 30 km/h seront dépassés."

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"Remettre du trafic de transit sur cet axe pénalisera les cyclistes mais aussi les nombreux piétons"

Des annonces saluées ce jeudi par l’association la Ville à Vélo dans un communiqué. "C’est une bonne décision du nouvel exécutif", salue la Ville à Vélo, qui appelle la collectivité "à poursuivre la formation des cyclistes par le biais de la vélo-école métropolitaine. Il s’agit d’un outil précieux pour former les futures et futurs cyclistes : réviser le code de la route, apprendre à tenir compte du contexte des déplacements, mais aussi vérifier régulièrement l’état de son vélo", poursuit la Ville à Vélo.

Mais cette dernière "s’inquiète" toutefois du retour des véhicules sur cet axe. Une mesure qui "nuit à la sécurité des cyclistes et des piétons de ce secteur", assure l’association. "Remettre du trafic de transit sur cet axe pénalisera les cyclistes mais aussi les nombreux piétons qui se déplacent sur le secteur", continue l’association d’usagers du vélo, qui assure que le "seul autre itinéraire" pour relier le plateau de Saint-Just à la Presqu’île "reste la voie bus-vélo de la montée de Choulans, peu sécurisante à vélo, et très accidentogène également."

Elle conclut : "Avec une rue réservée aux riverains, il est possible de diminuer la largeur de la chaussée et d’élargir les trottoirs dans ce secteur à la fois très touristique et fréquenté par les élèves des établissements scolaires environnants. Le nouvel exécutif, qui a fait campagne en promettant de réduire les points noirs des déplacements, est précisément sur le point d’en créer un, qui plus est pour des usagères et usagers vulnérables !"

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La Ville de Lyon s'inquiète d'une "éventuelle réouverture"

La Ville à Vélo n'est d'ailleurs pas la seule à s'inquiéter du possible retour des voitures dans la montée du Chemin Neuf. Le 12 mai, l'association Saint-Just Respire avait qualifié d'"inquiétante" la décision de Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement, de rouvrir l'axe aux automobilistes, et rappelait dans le même temps qu'entre 2007 et 2024, une trentaine d’accidents corporels ont été recensés sur cette montée, impliquant cyclistes, automobilistes et deux-roues.

De son côté, si la Ville de Lyon a, elle aussi, salué mardi soir les aménagements de la Métropole, elle estime qu'"une éventuelle réouverture à la circulation automobile de transit, allant à l’encontre d’une analyse de la police municipale et de l’avis des riverains et d’usagers, ne pourrait que dégrader la sécurité routière." Laurent Bosetti, adjoint aux Mobilités, déclarait hier : "Ces propos m'étonnent et m'inquiètent." Et d'ajouter : "Notre but à la Ville est de tout faire pour conserver cette montée du Chemin Neuf comme un axe fort de la circulation cycliste sans trafic automobile. Rouvrir cette voie aux voitures sans discuter, c’est quand même surprenant de la part d’une présidente qui affirmait au début de son mandat vouloir parler avec tous les maires de la Métropole."

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