Pascal Charmot est en charge du handicap, du soutien aux aidants et des politiques inclusives à la Métropole de Lyon.

Pascal Charmot est le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune, commune de l'ouest lyonnais de plus de 20 000 habitants. Parmi les maires les plus actifs de la coalition dans les Monts d'Or et le plateau ouest, il s'est imposé comme une voix de la droite municipale constructive.

Sa délégation au handicap, au soutien aux aidants et aux politiques inclusives constitue un engagement fort pour l'une des populations les plus fragiles de la Métropole.