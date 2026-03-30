Politique
Portrait de Laurence Croizier – Grand Coeur Lyonnais – circonscription Lyon-Nord. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Laurence Croizier, 24e présidente de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Laurence Croizier est en charge de l'eau et de l'assainissement, de la qualité environnementale et des fleuves Rhône-Saône à la Métropole de Lyon.

    Laurence Croizier est une élue du 6e arrondissement de Lyon et présidente des Centristes du Rhône. Elle représente la branche centriste traditionnelle (l'ancien CDS/UDF) au sein de la coalition.

    Sa délégation à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'à la qualité environnementale des fleuves Rhône et Saône, est d'une importance capitale pour la Métropole, qui avait fait de la régie publique de l'eau un sujet de controverse lors du précédent mandat. L'enjeu de la gestion de ce service public sera l'un des dossiers sensibles du mandat Sarselli.

    à lire également
    "La sécurité est d’évidence un sujet", assure Grégory Doucet lors de son premier déplacement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    cartes pokemon
    Mini World Lyon va organiser une grande bourse d’échanges de cartes Pokémon 15:40
    Cinéma : de nombreux tournages prévus à Lyon dans les prochains mois 15:19
    Parc aux Hérissons
    L'intégralité du parc aux Hérissons ouvrira ce samedi à Villeurbanne 14:55
    Grève dans l'Education nationale : 7,76% d'enseignants mobilisés dans l'académie de Lyon ce mardi 14:13
    "La sécurité est d’évidence un sujet", assure Grégory Doucet lors de son premier déplacement 13:51
    d'heure en heure
    Villeurbanne : un homme en urgence absolue après avoir été poignardé 13:13
    Serveur, cloche, hôtel, restaurant
    Le guide touristique Le Petit Futé dévoile son palmarès des meilleures adresses lyonnaises 12:34
    Aux Hospices civils de Lyon, un parcours unique dédié à l'amyotrophie spinale 12:02
    Chocolat
    Chasse aux œufs, ateliers de cuisine, jeux... la Cité du chocolat Valrhona dévoile sa programmation de Pâques 11:50
    Villeurbanne : des cambrioleurs dérobent… du matériel scolaire 11:16
    CGT drapeau flouté
    Projet de Scop à Courzieu : faute de réponses, les salariés de Sippex en grève ce mardi 11:15
    Lyon : en juin, une centaine de teckels envahiront le parc de la Tête d'Or 10:50
    Pierre Oliver
    A Lyon, Pierre Oliver consulte les internautes sur les rues à rouvrir 10:47
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut