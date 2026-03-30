Laurence Croizier est en charge de l'eau et de l'assainissement, de la qualité environnementale et des fleuves Rhône-Saône à la Métropole de Lyon.

Laurence Croizier est une élue du 6e arrondissement de Lyon et présidente des Centristes du Rhône. Elle représente la branche centriste traditionnelle (l'ancien CDS/UDF) au sein de la coalition.

Sa délégation à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'à la qualité environnementale des fleuves Rhône et Saône, est d'une importance capitale pour la Métropole, qui avait fait de la régie publique de l'eau un sujet de controverse lors du précédent mandat. L'enjeu de la gestion de ce service public sera l'un des dossiers sensibles du mandat Sarselli.