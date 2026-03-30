Politique
Portrait de M Olivier ARAUJO, circonscription Lônes et Cotteaux.© Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Olivier Araujo, 25e vice-président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Olivier Araujo est en charge des relations internationales et du tourisme à la Métropole de Lyon.

    Olivier Araujo est le maire LR de Charly, commune de la rive droite du Rhône au sud de la Métropole. Seul candidat à sa propre succession lors des municipales de 2026, il a été réélu sans difficulté.

    Sa délégation aux relations internationales et au tourisme ouvre une fenêtre sur le rayonnement extérieur de la Métropole de Lyon, troisième destination touristique française, et sur le réseau de coopérations internationales tissé par la collectivité.

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