Politique
Portrait de Jérôme Moroge Grand Coeur Lyonnais – circonscription Lônes et Coteaux. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Jérôme Moroge : 13e vice-président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Jérôme Moroge est en charge du sport, de la jeunesse, des équipements et du rayonnement sportif métropolitain à la Métropole de Lyon.

    Jérôme Moroge est le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite, commune de l'agglomération lyonnaise issue de la fusion des deux communes. Élu régional figurant sur les listes de Laurent Wauquiez, il est un acteur bien installé de la droite de la rive gauche du Rhône.

    Sa commune, traversée par le projet de métro E défendu par la nouvelle majorité métropolitaine, est directement concernée par les grandes décisions d'infrastructure à venir. Sa délégation au sport, à la jeunesse et aux équipements sportifs lui permet de valoriser une compétence où la Métropole dispose de leviers d'action importants.

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