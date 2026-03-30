Béatrice de Montille est en charge de la propreté urbaine et de la qualité de l'espace public à la Métropole de Lyon.

Béatrice de Montille est une élue LR du 3e arrondissement de Lyon, où elle a conduit la liste Cœur lyonnais aux élections municipales de 2026.

Son engagement au niveau de l'arrondissement, avec une attention particulière portée à la qualité du cadre de vie dans les quartiers, lui vaut la délégation à la propreté urbaine et à la qualité de l'espace public à la Métropole, un sujet qui a été au cœur des critiques adressées par la droite à l'exécutif écologiste sortant.