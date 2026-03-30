Politique
Portrait de Mme Sarah PEILLON, circonscription Lyon Nord. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Sarah Peillon : 14e présidente de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Sarah Peillon est en charge des collèges, de l'excellence éducative et du devoir de mémoire à la Métropole de Lyon.

    Sarah Peillon est la présidente de Renaissance pour le Rhône, et a conduit les listes Renaissance dans la dynamique métropolitaine lors des élections de 2026.

    Elle représente la composante macroniste au sein de la coalition Grand Cœur lyonnais, assurant l'équilibre entre LR et le centre au sein de l'exécutif de Véronique Sarselli. Sa délégation aux collèges et à l'excellence éducative est l'une des plus importantes en termes de budget et de proximité avec les familles, la Métropole ayant la compétence de gestion des collèges.

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