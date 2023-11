Collomb et Herriot, deux maires côte à côte

Gérard Collomb et Edouard Herriot sont les deux derniers maires de la récente histoire de Lyon dont les cercueils ont été exposés aux Lyonnais.

Le 29 novembre 1923 se dérouleront les obsèques de Gérard Collomb à la cathédrale Saint-Jean. L'ancien sénateur-maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur recevra le dernier hommage de deux présidents de la République, Emmanuel Macron et son prédécesseur François Hollande, accompagnés de la Première ministre en exercice Elisabeth Borne.

La dépouille mortelle de l'ancien maire de Lyon est exposée pendant deux jours, de lundi 13 heures à mardi 20 heures, dans l'atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon, la veille de ses funérailles dans la primatiale.

Soixante-six plus tôt, à Lyon, le 30 mars 1957, avaient eu lieu les funérailles nationales d'Édouard Herriot. Le maire avait reçu l'hommage de près de 100 000 Lyonnais. Le président de la République René Coty, ainsi que le président du Sénat, le président du Conseil Guy Mollet, ainsi que de nombreux ministres de l'époque ou des gouvernements précédents, à l'image d'Édouard Daladier ou de Pierre Mendès France, avaient fait le déplacement à Lyon pour témoigner leur respect et leur admiration à l'ancien président du Conseil des ministres à trois reprises, président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des députés.

Loyasse, le Père-Lachaise lyonnais

Gérard Colomb sera inhumé au cimetière de Loyasse, comme Edouard Herriot, dont la majestueuse sépulture est située à droite de l’entrée du cimetière.

A nos confrères de France 3, Roland Bernard, fidèle ami de Gérard Collomb, dont il a été l’un des proches et compagnon de route pendant près de 40 ans, a reconnu que l'ancien maire de Lyon aurait aimé être enterré aux côtés d’Edouard Herriot.

"Gérard Collomb était dans les chaussures et les pas d'Herriot. Pour monter son attachement à Lyon, explique à Lyon Capitale l'historien Bruno Benoît. Il a d'ailleurs repris une phrase d'Edouard Herriot : 'j'ai aimé Lyon comme une femme'."