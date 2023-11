Gérard Collomb, "digne successeur d'Edouard Herriot"

Le président de la République salue un "maire bâtisseur" et "un homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines".

Avec la disparition de Gérard Collomb, samedi 25 novembre 2023, c'est une époque qui s'achève, un pan de l'histoire de Lyon qui s'en va. Maire de Lyon pendant dix-sept ans (2001-2017 et 2018-2020), Gérard Collomb aura associé son nom à la ville comme l'ont fait ses illustres prédécesseurs Edouard Herriot et Louis Pradel. Lui qui citait volontiers Edouard Herriot aura été, comme lui, appelé à un destinée nationale, en devenant ministre de l'Intérieur de mai 2017 à octobre 2018.

Emmanuel Macron salue d'ailleurs "le digne successeur d'Edouard Herriot". Dans un communiqué de l'Elysée publié samedi 25 novembre, le président de la République et son épouse saluent "avec chagrin la mémoire d’un ami cher, d’un maire qui voua ses talents exceptionnels de dialogue et d’imagination pour bâtir une ville à son image, d’un homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines".

Gérard Collomb est mort. Il fut le digne successeur d’Édouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin. pic.twitter.com/QtI6fv5Isp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 25, 2023

"Homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines", l'Elysée rend hommage à celui qui a été un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron (il avait fait la campagne d’Emmanuel Macron et "pour employer une litote, disait-il dans Lyon Capitale en septembre 2021, je l’avais un peu aidé à devenir président"). "Son engagement républicain et son expérience des questions de sécurité lui valurent d’être nommé ministre de l’Intérieur, ministre d’Etat dans le gouvernement d’Edouard Philippe. Place Beauvau, pendant seize mois, il mit en œuvre une politique de proximité pour la police, de fermeté face à l’immigration illégale, de réarmement législatif et opérationnel face à le menace terroriste, de défense des valeurs républicaines et laïques."