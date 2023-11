Le premier hommage des Lyonnais à Gérard Collomb

Après le décès de Gérard Colomb samedi 25 novembre, le cercueil de l’ancien maire de Lyon a été installé à l’hôtel de ville afin que les Lyonnais lui rendent un dernier hommage avant ses obsèques mercredi.

Lyon pleure son ancien maire, Gérard Collomb (2001-2017 et 2018-2020), décédé ce samedi 25 novembre des suites d’un cancer à l’estomac. Conformément au souhait de la famille de l’ancien édile, la Ville de Lyon a installé le cercueil Gérard Collomb au sein de l’atrium de l’hôtel de ville, afin que les Lyonnais puissent venir se recueillir.

"La ville de Lyon vient de perdre l’une de ses plus grandes incarnations"

C’est le maire de Lyon, Grégory Doucet qui a d’abord pris la parole pour saluer l’homme qu’était Gérard Collomb. "La Ville de Lyon vient de perdre l’une de ses plus grandes incarnations, l’un de ses plus grands bâtisseurs", a déclaré son successeur, ému. Avant d'évoquer l'amour de Gérard Collomb pour sa ville, "il a fait corps avec elle, l’a aimée, l’a transformée en écoutant toujours l’intérêt du plus grand nombre." Un combat que l'ancien édile a mené "jusqu’à son dernier souffle", a souligné Grégory Doucet, concluant sa prise de parole en lui disant "merci aux noms de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais, qu’il repose en paix."

Le cercueil de l'ancien maire de #Lyon, Gérard #collomb, est arrivé à l'Hôtel de Ville, où il sera exposé jusqu'à ses obsèques pour permettre aux Lyonnais de venir lui rendre un dernier hommage 🧶 pic.twitter.com/bTuzO0u9dp — Lyon Capitale (@lyoncap) November 27, 2023

Un maire proche de ses habitants

À la demande de Caroline Collomb, sa veuve, Thierry Philip a ensuite pris la parole. "Nous sommes tous orphelins aujourd’hui", a-t-il déclaré. Actuel président de l’Institut Curie et ancien maire du 3e arrondissement de Lyon (2008-2014), Thierry Philip a longtemps côtoyé Gérard Collomb. L’ancien maire de Lyon l’avait notamment aidé à se lancer en politique. "Je préfère faire ce qu’il aurait souhaité : parler de Lyon", a continué Thierry Philip, évoquant un maire qui "connaissait chaque rue de Lyon" et "aimait les gens." Un homme "complexe" qui croyait au "en même temps" et qui, "pour les Lyonnais restera Monsieur le maire", a-t-il conclu.

Un maire proche des Lyonnais, qui ont tenu à lui rendre hommage ce lundi midi. Malgré la pluie, ils étaient nombreux en cette fin de matinée pour dire un dernier au revoir à Gérard Collomb. "J’étais encore plus fière d’être Lyonnais quand il était maire, il avait sa vision. La ville était devenue plus sûre, plus inclusive, plus belle", affirme un riverain présent ce lundi.

Pour une autre Lyonnaise, "il y a tout un tas de changements qui ont fait que Lyon ressemble à ce qu’elle est aujourd’hui, et pour moi, c’est lié à Gérard Collomb." Malgré la pluie, tous ont tenu à faire "un dernier au revoir" à celui qui "aimait tant les Lyonnaises et les Lyonnais", conclut un autre anonyme présent ce midi.

Les obsèques de Gérard Collomb se dérouleront mercredi 29 novembre à la Cathédrale Saint-Jean (5e arr.) à 11 heures. Le président Emmanuel Macron, ainsi que la Première ministre Élisabeth Borne sont attendus. François Hollande a également annoncé ce lundi matin qu’il se rendrait aux funérailles.

