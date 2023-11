Pluie d'hommages nationaux en l'honneur de Gérard Collomb

A droite comme à gauche, la classe politique rend hommage à l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb, décédé samedi 25 novembre 2023.

Maire de Lyon pendant près de vingt ans, président du Grand Lyon puis de la Métropole de Lyon (dont il a été l'un des principaux instigateurs) pendant seize ans, député pendant six ans, Gérard Collomb a profondément marqué la politique lyonnaise. Sénateur pendant dix-sept ans et ministre de l'Intérieur de 2017 à 2018, il aura également laissé son empreinte sur la scène nationale.

Les hommages pleuvent. L'Elysée d'abord qui salue "maire qui voua ses talents exceptionnels de dialogue et d’imagination pour bâtir une ville à son image" et , "un homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines".

"Le digne successeur d'Edouard Herriot" a écrit le président de la République Emmanuel Macron sur X.

Socialiste dès les années 60 puis à la tête de la fédération du Rhône de La République en marche de 2017 à 2019 (et soutien des premières heures d'Emmanuel Macron), Gérard Collomb est salué à gauche comme à droite.

"Nous perdons un grand homme" a communiqué la première ministre Elisabeth Borne sur X.

Infatigable serviteur de l’État, républicain, compagnon de la première heure du Président : Gérard Collomb a servi les Français toute sa vie, comme maire de Lyon, comme ministre de l’Intérieur.



Nous perdons un grand homme.



pic.twitter.com/sSyZZNXS9h — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 25, 2023

Plusieurs ministres ont également rendu hommage à Gérard Collomb, cet "homme de culture", ce "grand maire" et ce "ministre de l’Intérieur inflexible sur les principes républicains et sur la sécurité" (Bruno Le Maire, ministre de l'Economie), ce "bâtisseur" et "visionnaire", sans qui Lyon "ne serait pas ce qu'elle est sans lui" (Olivier Dussopt, ministre du Travail).

Gérard Collomb "marquera l’Histoire de la place Beauvau"

Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur

Gérarld Darmanin, ministre de l'Intérieur, fait l'éloge d'un "grand ministre". Gérard Collomb, poursuit-il, aura été un "grand serviteur de l’intérêt général" qui "marquera l’Histoire de la place Beauvau".

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2023

Le ministre des Transports Clément Beaune fait cas du "sens de la France et de l’Etat" de l'ancien maire de Lyon.

Gérard Collomb a "su faire rayonner (Lyon) dans le monde"

Rima Abdul Malak, ministre de la culture

La ministre de la culture Rima Abdul Malak iniste sur l' "empreinte indélébile" qu'a laissée Gérard Collomb à Lyon, "ville qu’il a su transformer, redynamiser et faire rayonner dans le monde".

Pour le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, Gérard Collomb avait été "de ceux qui, très tôt, saisirent la nécessité de sortir des anciens clivages".

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, écrit sur X que "Les Lyonnais, les Français lui doivent beaucoup".

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau exprime son "immense respect pour cette figure de notre vie démocratique, à Lyon comme à l’échelle nationale".

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanilas Guérini, honore celui qui "a tant fait pour notre pays et la République, qu’il a servis avec passion".

Gérard Collomb a été d'un "rare courage" et d'une "vive intelligence"

François Hollande, ancien président de la République

L'ancien président de la République François Hollande honore le "rare courage" et la "vive intelligence" de Gérard Collomb qui avait soutenu François Hollande en 2012, s'affichant même ému au soir de sa victoire.

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a salué un "amoureux de Lyon dont il fut un fin bâtisseur". Ar

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a quant à lui évoqué un "grand maire de Lyon, bâtisseur visionnaire pour son territoire".

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a estimé un "homme de grande culture et d'une grande finesse" doublé d'un "grand serviteur de sa ville et de son pays".

— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) November 25, 2023

Eric Ciottti, président du parti Les Républicains salue un "grand républicain" dont les "engagements ont été souvent déçus et mal récompensés".

Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale par d'un destin "indissociable de celui de la ville de Lyon".