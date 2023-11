Depuis l’annonce du décès de Gérard Collomb, les réactions et les hommages se multiplient. Chez ses proches comme chez ses opposants.

Le décès de Gérard Collomb ce samedi 25 novembre à l’âge de 76 ans affecte la classe politique lyonnaise. Les réactions se multiplient. Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, a salué un visionnaire : “Très ému d’apprendre le décès de Gérard Collomb que je connaissais depuis mon enfance. C’était un homme travailleur, passionné, profondément attachant, et avant tout Lyonnais. Du Vélo’v à la requalification des Berges du Rhône, de la transformation du 9e arrondissement de Lyon à la création du quartier de la Confluence, son action de maire de Lyon et de président de la Métropole a été essentielle pour le territoire. Visionnaire, il a créé la Métropole de Lyon et a été la premier à la présider, formidable collectivité au service des habitants et de l’ensemble de ses acteurs, économiques, culturels, académiques et associatifs. Gérard Collomb est et restera intimement lié à l’histoire de Lyon”. Grégory Doucet qui lui a succédé à la mairie de Lyon en 2020 retient “un maire transformateur et humaniste” qui “aura marqué à jamais l’histoire de Lyon”.

“Lyon perd une partie de son âme”

Chez ses compagnons de route, l’émotion se lit dans les réactions. “Mon chagrin est immense. Lyon perd une partie de son âme et moi, une partie de mon coeur”, confie sur X Yann Cucherat que Gérard Collomb avait désigné comme son dauphin en 2020. “Un grand maire, retient Thierry Philip, ancien maire du 3e. Une aventure en commun, une lutte courageuse depuis un an et un homme beaucoup plus sensible qu’il ne voulait le laisser paraître”. “La plupart retiendront, à juste titre, le grand maire de Lyon. Ma tristesse va au-delà. J’ai cheminé avec Gérard Collomb de très nombreuses années. Une aventure humaine tant passionnante que tumultueuse. Je pleure ce soir et rends hommage à un homme qui ne renonçait jamais”, déclare Hubert Julien-Laferrière, député écologiste de Lyon qui a longtemps été dans le sillage de l’ancien maire de Lyon.

“un homme simple, sensible, avec un incroyable sens du contact”

La tristesse est aussi palpable chez ceux qui ont pu se fâcher politiquement avec le maire de Lyon. “C’est un long compagnonnage politique qui s’achève quand bien même nous avons connu de nombreux désaccords. Nous nous étions engagés au Parti socialiste sensiblement à la même époque, au début des années soixante-dix, lui à Lyon, moi à Villeurbanne. Une fidélité commune à Charles Hernu nous réunissait. Je me souviens des soirées à l’issue des congrès du PS où il savait rire, mettre l’ambiance, avec sa verve et sa voix haut perchée inimitable. En ce moment particulier de sa disparition, loin des combats politiques, me revient le souvenir d’un homme simple, sensible, avec un incroyable sens du contact - il était Gérard pour beaucoup - faisant preuve d’humanité à l’égard de ses concitoyens, tout particulièrement des plus modestes”, écrit Jean-Paul Bret, ancien maire PS de Villeurbanne. “Gérard Collomb est mort. Cette phrase résonne étrangement à Lyon tant la vie de l’homme fut consacrée toute entière à la ville”, commente Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la Culture à Lyon qui a conquis le pouvoir avec lui en 2001 avant de critiquer sa ligne droitière. Najat Vallaud-Belkacem, lancée en politique par Gérard Collomb, déplore “une immense perte”.

“Infatigable bâtisseur et visionnaire”

Le Parti socialiste du Rhône a aussi réagi à l’annonce de celui qui aura pendant 40 ans son leader parfois officiel, souvent officieux : “En 2001, à la tête d’une liste rassemblant les principaux partis de gauche et écologistes, Gérard Collomb devint le 1er Maire socialiste de Lyon. Infatigable bâtisseur et visionnaire, il n’aura eu de cesse de réveiller la ville que d’aucuns qualifiaient d’endormie à son arrivée aux responsabilités. La liste des chantiers qu’il a engagé pour la ville est longue, mais, citons néanmoins le quartier de la Duchère, les Berges du Rhône, la construction du quartier de Confluence, les fêtes du 8 décembre ou encore l’arrivée de Vélo’V. Son investissement et sa présence sur le terrain étaient reconnus de toutes et tous”.

“Macroniste avant l’heure”

La fédération Renaissance du Rhône, parti dont il a participé à la création aux côtés d’Emmanuel Macron, a aussi réagi par communiqué de presse : “Macroniste avant l’heure, il a su pratiquer le « en même temps », rassemblant dès 2001 des citoyennes et citoyens venus d’horizons politiques divers, réunis autour d’un seul objectif : faire réussir Lyon, au-delà des clivages partisans. Visionnaire, il a créé la Métropole de Lyon, pour allier comme il aimait à le dire « l’urbain et l’humain ». Il s’est engagé parmi les premiers aux côtés d’Emmanuel Macron et a joué un rôle déterminant dans la réussite de cette aventure devenue collective.Amoureux de notre ville, mais aussi de son pays, il a consacré sa vie à servir l’intérêt général. Gérard Collomb a été pour les Lyonnaises et les Lyonnais un grand maire dont l'héritage marquera durablement les générations futures. De Vaise à Confluence, des stations Velov’ aux Berges du Rhône, il laisse son empreinte dans chacun de nos quartiers, chacune de nos rues. Son empreinte restera longtemps dans l'histoire de notre ville”.

“Un grand serviteur de sa ville et de son pays”

À droite aussi, les hommages se multiplient. Laurent Wauquiez avec qui Gérard Collomb avait conclu un accord électoral en 2020 salue un homme qui “a voué sa vie à Lyon” : “il l’a façonné autant qu’il l’a adorée. Homme de grande culture et d’une grande finesse, il a été un grand serviteur de sa ville et de son pays. Sa vision, lucide sur les maux de notre société, va nous manquer”. Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, retient lui un “maire bâtisseur” qui “a toujours su mettre l’intérêt des Lyonnais au-dessus des intérêts partisans”.