Alexandre Vincendet est en charge de l'habitat, du renouvellement urbain et de la politique de la ville à la Métropole de Lyon.

Né le 6 octobre 1983 à Ambérieu-en-Bugey (Ain), Alexandre Vincendet fait des études supérieures de commerce à Bourg-en-Bresse puis obtient un Master 2 de sciences politiques à Paris.

Il commence sa carrière politique comme collaborateur du député Étienne Blanc, rejoint le cabinet de Jean-François Copé à l'UMP, avant de s'installer en région lyonnaise comme chef de cabinet du maire de Caluire en 2013. En 2014, il remporte la mairie de Rillieux-la-Pape (28 000 habitants) à 30 ans, succès renouvelé en 2020 avec 65 % des voix au premier tour.

Député LR de la 7e circonscription du Rhône de 2022 à 2024 (battu en 2024 par Abdelkader Lahmar LFI), il est exclu des Républicains la même année et rejoint Horizons. Réélu maire dès le premier tour en mars 2026 avec plus de 72 % des voix, il hérite de la délégation à l'habitat et au renouvellement urbain — un enjeu majeur pour une métropole sous tension immobilière.