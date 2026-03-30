Myriam Bencharaa est en charge de l'administration générale, des ressources humaines, des relations sociales et des affaires européennes à la Métropole de Lyon.



Myriam Bencharaa est vice-présidente de la CPME du Rhône et présidente de la délégation de Lyon de la CCI Lyon Saint-Étienne Roanne.

Elle représente le monde de l'entreprise et des organisations patronales au sein de l'exécutif métropolitain. Issue de la société civile mais très ancrée dans les réseaux économiques lyonnais, elle apporte une expertise en matière de relations sociales et de gestion des ressources humaines, des compétences directement utiles pour piloter les quelque 6 000 agents de la Métropole de Lyon.