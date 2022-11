Lyon Capitale a testé pour vous l'immersion 100 % réalité virtuelle de la pyramide de Khéops. Une expérience impressionnante de 45 min au centre commercial la Confluence.

Qui n'a jamais rêvé de visiter l'une des sept merveilles du monde ? C'est désormais possible sans sortir de Lyon : les portes de l'Egypte sont ouvertes aux Lyonnais grâce à la réalité virtuelle dans une immense salle (plus de 850 m²) située au cœur du centre commercial la Confluence, à l'emplacement de l'ancien Décathlon. Un voyage vraiment immersif qui se tient du 3 novembre au 23 mars 2023. En deux mots, une expérience époustouflante et très dépaysante... sans payer de ticket d'avion.

"Le vrai ready player one", Emmanuel Guerriero, cofondateur d'Emissive

Imaginée par deux associés - Emmanuel Guerriero et Fabien Barati de l'agence Emissive - l'exposition immersive aborde une un programme alléchant : visite au cœur de la pyramide mythique de Khéops en Egypte, érigée entre -2590 et 2565 avant J.C., l'aspect géographique du lieu, l'histoire de l'embaumement du roi Khéops, l'exploration du plateau de Gizeh...

La réalité virtuelle associe le divertissement et l'apprentissage

Avant d'entamer la visite, vous devez choisir votre pseudonyme qui apparaîtra ensuite au dessus de votre tête dans l'expédition virtuelle. Les équipes vous habillent ensuite d'un sac à dos de trois kilos, contenant ordinateur et batteries, puis le casque de réalité virtuelle.

Notre cœur s'emballe et c'est parti pour une session de découverte de l'histoire de la pyramide de Kheops en 45 minutes. Autant de temps où l'on apprendra beaucoup sur ce monument mythique, tout en en prenant plein les yeux par la beauté des paysages.

Plongée dans une autre dimension

Une fois le mode réalité virtuelle enclenché, on plonge dans l'univers authentique et incroyable de l'Egypte antique : musique orientale, décor égyptien avec sable et désert. On a une vue à couper le souffle sur la ville. Puis une guide nous murmure à l'oreille. Elle intervient pour nous indiquer le chemin à emprunter dans la pyramide, haute de 146 mètres. Cette dernière nous explique la création du monument, l'intérieur et le passé des pharaons et fait même des blagues. Nos avatars apparaissent également dans le monde virtuel.

Comme dans la réalité, tous les détails comptent - et on a envie de toucher à tout - : on peut apercevoir la fumée d'un thé chaud, l'ombre des personnages virtuels, des oiseaux volants dans le ciel, le détail des pierres creusées, les reliefs, les plantes aquatiques... L'expérience immersive invite le visiteur à voyager au cœur de la pyramide et du tombeau du roi, tapi dans une pièce au recoin de la pyramide.

Toutes les dimensions de l'édifice et les faits historiques racontés par les guides sont sourcées par des équipes scientifiques. Les équipes du projet ont travaillé aux côtés de Peter Der Manuelian, égyptologue et son équipe du Giza Archives Project (Université de Harvard) pour offrir une immersion qualitative. Comme un musée mais en beaucoup plus ludique.

D'ailleurs, juste avant, l'exposition était présentée à l'Institut du Monde Arabe à Paris, pendant trois mois.

Attention aux frissons lors de l'expérience. Sur une plateforme mobile, on est amené à grimper au sommet de la pyramide sans effort et avoir une vue panoramique. La vue fait rêver tant les détails sont nombreux.

Pendant 45 minutes, le visiteur se déplace et suit les flèches, sans jamais se prendre les murs. L'expérience invite également le visiteur à s'accroupir pour passer dans un étroit tunnel conduisant au tombeau du pharaon. En plus de découvrir l'immensité des lieux, l'immersion se poursuit jusqu'aux funérailles du roi Khéops, en passant par divers paysages. On peut même se pencher pour explorer plus en détail les lieux. Les sons des personnages s'adaptent en fonction du positionnement du casque.

La visite reproduit à l'identique l'intérieur de la pyramide de Khéops. Une fois le casque enlevé, le monde autour de nous paraît virtuel.

Si l'expérience est globalement très positive, parmi les bémols, on notera la présence de quelques bugs de l'image, mais sans grande importance pour autant. Pareillement, le sac à dos est parfois un peu lourd au bout des 45 min de visite qui pourront peut-être sembler fatigantes pour les plus anciens et les plus jeunes. Enfin, le prix pourra décourager les plus nombreux ou les plus précaires.

L'horizon de Khéops est conseillé pour les enfants de plus de huit ans, en raison de la charge du sac à dos. L'expérience est ouverte tous les jours de 14 h à 20 h, à partir de 21,50 euros et jusqu'à 29 euros.