Les meilleures babkas de Lyon selon Lyon Capitale 

La babka, recette de brioche polonaise, a pris d’assaut la capitale des Gaules. Lyon Capitale a voulu goûter cette gourmandise et vous donne les meilleures adresses de babka à Lyon.

Née en Pologne au 18e siècle, la babka est une petite brioche à pâte levée, de forme haute, tressée et arrondie, le plus souvent nature, mais on peut y ajouter des raisins secs et un glaçage à la vanille ou au chocolat. Plutôt original, son appellation trouve son origine dans les mots "babouchka" et "baba", utilisés pour désigner les grand-mères ou les mamies en Pologne. Les tresses des babkas rappellent d'ailleurs les jupes à plis ronds que portaient les grands-mères d’Europe de l’Est.

Les babkas de Lyon. (RC)

Depuis plusieurs mois, cette brioche moelleuse et gourmande semble avoir pris d’assaut la capitale des Gaules, qui a vu fleurir plusieurs magasins spécialisés. Face à ce nouveau phénomène culinaire, Lyon Capitale a donc fait le tour des arrondissements afin de dénicher les meilleures babkas lyonnaises, déclinées en plusieurs parfums : chocolat, pistache, caramel et macadamia ou encore praline.

Après une dégustation purement subjective et soumise aux palais de cinq membres de la rédaction, nous en avons tiré un classement que nous vous dévoilons ci-dessous.

Le top 3 des babkas de Lyon

La babka du moment, praliné amande et noisette de chez My Little Babka (8,4/10) : situé au 42 rue Sergent Blandant dans le 1er arrondissement de Lyon, My Little Babka s’impose comme le grand gagnant de notre classement. Plusieurs parfums sont disponibles, comme le chocolat, la pistache ou encore la praline, mais c’est la babka du moment et son praliné amande et noisette qui nous a tous séduits. Les douceurs de My Little Babka avec leur brioché moelleux sont vendues 4,80 euros.

La babka au chocolat de chez My Little Babka (7,4/10) : on a ensuite été séduit par la babka au chocolat, toujours chez My Little Babka. Avec son coeur généreux au chocolat et ses éclats de noisettes, cette gourmandise se déguste très bien, sans jamais être trop écoeurante. Elle aussi est vendue à 4,80 euros.

La babka au caramel et macadamia de chez Les Brioches de Suzanne (7,2/10) : au pied de notre podium, on trouve cette généreuse babka au caramel et aux éclats de macadamia vendue à 4,50 euros. La brioche est moelleuse et le caramel généreux. Le macadamia apporte une touche plus légère qui vient contrebalancer le côté sucré du caramel, qui peut vite écoeurer.

Les babkas de Lyon. (RC)

Nos recommandations

Les babkas de chez Alma : située au 17 rue Bugeaud dans le 6e arrondissement, cette boulangerie-pâtisserie propose des babkas à la cannelle au moelleux agréable en bouche. Cette babka vendue à 3,50 euros est une belle trouvaille pour les amateurs de cannelle.

Les babkas de chez Caroline Hubert : cette petite boutique se trouve rue Pierre Corneille dans le 6e arrondissement. On y trouve de belles et généreuses babkas au chocolat au prix de 4,50 euros.

Nous avons également testé des babkas au chocolat dans une cinquième enseigne, qui n'ont pas fait l'unanimité à Lyon Capitale. Moins moelleuses, le goût du chocolat n'a pas non plus relevé le pari. Elles n'ont pas été intégrées au classement.