À Lyon, L'Hôtel du Département et la Préfecture ouvrent leurs portes pour les Journées du patrimoine

    • Le bâtiment qui abrite les deux institutions propose des visites guidées le 20 septembre, avec découverte des salons d'apparat et d'une exposition sur les 120 ans de la loi de 1905.

    Pour la deuxième année consécutive, le Département et la Préfecture du Rhône ouvrent leur bâtiment historique lors des Journées Européennes du Patrimoine. Des visites guidées d'une heure permettront de découvrir ce lieu construit en 1882 par l'architecte Georges-Antoine Louvier.

    Exposition et modalités

    Le parcours dévoilera l'escalier d'honneur, les salons et appartements d'apparat de ce bâtiment de 19 000 m² qui abrite sous le même toit la Préfecture (État) et le Département (collectivité propriétaire).

    La visite se termine par une exposition sur les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité. Une exposition photographique des salles emblématiques sera visible dès la mi-septembre sur les grilles du bâtiment.

    Visites le samedi 20 septembre de 9h à 11h et de 14h à 16h, sur inscription obligatoire via le site du Département du Rhône.

    Laisser un commentaire

