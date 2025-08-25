Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Drame à la sortie d'un festival près de Lyon : un jeune homme entre la vie et la mort

  • par La rédaction

    • Un jeune homme est entre la vie et la mort après avoir été percuté à la sortie d'un festival près de Lyon.

    Un grave accident est survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Sorlin-en-Valloire dans le nord de l'Isère, à la sortie du festival électro Electrolapse. Vers 4 h du matin, une voiture a percuté deux jeunes hommes qui marchaient en bord de route, à quelques centaines de mètres du parking indique Le Progrès.

    L’une des victimes, âgée de 24 ans et originaire d’Ardèche, a été héliportée vers l’hôpital de Valence. Son pronostic vital restait engagé dimanche soir. Le second piéton, un Drômois de 25 ans, plus légèrement touché, a été hospitalisé à Annonay puis rapidement libéré.

    Le conducteur, qui avait pris la fuite après avoir abandonné un temps son véhicule dans un champ, a finalement été interpellé en début d’après-midi près de Vienne, où les enquêteurs ont retrouvé une voiture suspecte. L’homme de 26 ans a été placé en garde à vue.

