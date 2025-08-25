Actualité
"Qualité Rivière" : une application mise à jour pour explorer la santé des rivières en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La Rédaction

    • L’application gratuite "Qualité Rivière" permet de connaître la qualité écologique des rivières de la région, les espèces de poissons qui y vivent et les sites de baignade autorisés.

    Disponible sur smartphone, tablette et ordinateur, la nouvelle version de l’application "Qualité Rivière" offre une vision claire de l’état de santé des cours d’eau en Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à une carte interactive, on peut localiser une rivière par géolocalisation, code postal ou nom de commune. Un code couleur simple indique alors son état : bleu pour "très bon", vert pour "bon", jaune pour "moyen".

    Au-delà de la qualité de l’eau, l’application renseigne aussi sur la faune. Le brochet est présent dans la Saône à Lyon, le chevaine dans la Drôme à Livron-sur-Drôme ou encore l’anguille d’Europe dans le Rhône à Vernaison. Un pictogramme "baignade" permet enfin de repérer les sites autorisés, suivis par le ministère de la Santé.

    Derrière l’application, un vaste dispositif scientifique collecte chaque année plus de 6,5 millions de données sur la qualité des eaux, grâce à 12 000 stations de surveillance en France, dont 2 300 en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces informations, issues notamment des agences de l’eau et de l’Office français de la biodiversité, sont également consultables sur les portails eaufrance.fr et naiades.eaufrance.fr.

