Pont de Chasse-sur-Rhône : la réouverture aux véhicules reportée à octobre

Initialement prévue fin août, la remise en circulation du pont suspendu entre Givors et Chasse-sur-Rhône est repoussée en raison de réparations plus longues que prévu.

La réouverture du pont suspendu de Chasse-sur-Rhône, construit en 1839, est désormais annoncée pour le mois d’octobre. Les derniers diagnostics ont révélé une fragilité plus importante que prévu de certaines pièces métalliques, nécessitant un renforcement des techniques de réparation.

Vingt-quatre des 163 entretoises du pont, endommagées par la corrosion, doivent être remplacées. La circulation reste interdite aux véhicules, seuls piétons et cyclistes peuvent emprunter l’ouvrage, précise la Métropole de Lyon dans un communiqué de presse.

La déviation routière s’effectue toujours par le pont autoroutier de Givors. Des ajustements ont été réalisés sur le feu du quai rive droite pour améliorer la circulation dans le secteur.