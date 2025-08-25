À Lyon, la boutique de bonbons Haribo va déménager rue de la République

La boutique Haribo de la rue de la République va déménager.

Haribo va déménager à Lyon. La nouvelle boutique de la marque emblématique ouvrira ses portes à la mi-septembre.

La boutique de bonbons Haribo installée depuis mars 2024 au 26 rue de la République à Lyon va déménager. Après un bail de 18 mois pour tester les retours des Lyonnais, la marque va s'installer plus durablement au 45 rue de la République à la place de l'ancienne boutique Undiz ont remarqué nos confrères de Tribune de Lyon.

L'ouverture de la nouvelle boutique est prévue pour le 15 septembre. On ne sait pas encore quelle enseigne prendra la place de Haribo.