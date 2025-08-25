Actualité
La boutique Haribo de la rue de la République va déménager.

À Lyon, la boutique de bonbons Haribo va déménager rue de la République

  • par La rédaction

    • Haribo va déménager à Lyon. La nouvelle boutique de la marque emblématique ouvrira ses portes à la mi-septembre.

    La boutique de bonbons Haribo installée depuis mars 2024 au 26 rue de la République à Lyon va déménager. Après un bail de 18 mois pour tester les retours des Lyonnais, la marque va s'installer plus durablement au 45 rue de la République à la place de l'ancienne boutique Undiz ont remarqué nos confrères de Tribune de Lyon.

    L'ouverture de la nouvelle boutique est prévue pour le 15 septembre. On ne sait pas encore quelle enseigne prendra la place de Haribo.

    à lire également
    L'UNEF alerte sur la précarité étudiante

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'UNEF alerte sur la précarité étudiante 13:00
    À Lyon, la boutique de bonbons Haribo va déménager rue de la République 12:11
    TCL
    TCL : une nouvelle ligne de bus desservira l'aéroport de Lyon pour 2,10 € 11:22
    Pont de Chasse-sur-Rhône : la réouverture aux véhicules reportée à octobre 10:48
    À Lyon, une semaine entre fortes chaleurs et retour des orages 09:59
    d'heure en heure
    gendarme
    Un cambrioleur condamné à la prison ferme après un flagrant délit à Charly 09:10
    Un accident en août 2022 a coûté la vie à deux jeunes Lyonnais, Iris et Warren, qui circulaient en trottinette quai Joffre (Lyon 2e), devenu l’un des axes les plus meurtriers à Lyon ©PHOTOPQR/LE PROGRES/JoÎl PHILIPPON
    Trois ans après la mort d’Iris et Warren à Lyon, le père de l’adolescente pointe la responsabilité de la voirie 08:25
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce lundi 07:25
    Du soleil et jusqu'à 30 degrés attendus ce lundi à Lyon 07:09
    Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes la semaine prochaine  24/08/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : addict aux jeux, il vole et escroque des dizaines de personnes âgées 24/08/25
    Villeurbanne accompagne ses nouveaux étudiants du 4 au 29 septembre 24/08/25
    Municipales 2026 : "Dans la vie publique, je voudrais désormais refonder", espère Jean-Michel Aulas 24/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut