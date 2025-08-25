TCL : une nouvelle ligne de bus desservira l'aéroport de Lyon pour 2,10 €

Une nouvelle ligne du réseau TCL va permettre de rejoindre l'aéroport de Lyon depuis Vaulx-en-Velin pour 2,10 €.

La nouvelle ligne de bus C200 du réseau TCL, fruit de la fusion entre les lignes 28 et 48 permettra dès le 1er septembre de rejoindre l'aéroport de Lyon pour seulement 2,10 € contre 16 € en Rhônexpress.

Elle reliera Vaulx-en-Velin La Soie à Genas en passant par Sept Chemins et Chassieu en une trentaine de minutes. Un bus sur trois permettra de rejoindre l'aéroport en semaine, et un bus sur deux le week-end. Il faudra compter 40 minutes eu départ de Vaulx-en-Velin.

La ligne circulera de 5 h 35 à minuit avec un bus toutes les dix minutes en heures de pointe et toutes les 20 minutes en journée. À noter que la ligne 47 est maintenue. Elle permet de relier l'aéroport via Meyzieu et Saint-Laurent-de-Mure.