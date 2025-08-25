Mont d’Or Beer Festival : les brasseries artisanales à l’honneur près de Lyon 

Le 13 septembre prochain se déroulera la 6e édition du Mont d’Or Beer Festival, festival dédié à la bière artisanale et locale à Poleymieux-au-Mont-d'Or.



Plus qu’un simple festival de bières, le Mont d’Or Beer Festival promeut la consommation (raisonnée) de bières artisanales et locales tout en mettant en avant les enjeux qui entourent cette production de plus en plus tendance. Les brasseries locales et artisanales, synonymes d’ingrédients d’une qualité supérieure et de processus de production plus éthiques, permettent également de favoriser les acteurs locaux, réduisant ainsi l’impact environnemental que peuvent avoir les bières industrielles.

Ces dernières années, le nombre de brasseries artisanales, notamment de micro-brasseries a explosé en France - et, avec ses 160 brasseries artisanales, la région Auvergne Rhône Alpes n’est pas en reste. Cet engouement récent et croissant en dit peut-être plus qu’on ne le pense de nos préoccupations actuelles : santé, environnement, économie sociale et solidaire.

Le Mont d’Or Beer Festival propose aux passionnés de la bière, amateurs ou experts, d’en découvrir plus sur le monde du houblon. Rendez-vous le 13 septembre à Poleymieux-au-Mont-d’Or pour déguster plus de 200 bières artisanales, les accompagner d’une carbonade flamande, en apprendre plus sur l’histoire et la production de la bière artisanale, ou même participer à un concours de brassage réservé aux amateurs. L'événement, organisé par le sou des écoles de Poleymieux-au-Mont-d’Or, est gratuit et ouvert à tous, même aux enfants, qui pourront profiter d’activités et de jeux.



INFOS PRATIQUES

Le 13 septembre, place de la mairie à Poleymieux-au-Mont-d'Or

Accès par le bus 84

Gratuit et ouvert à tous

Concours de brassage sur inscription, jusqu'au 1er septembre

